Atalanta, contro l'Empoli turnover e un recupero importante

BERGAMO - Esauriti i festeggiamenti per la vittoria sulla Fiorentina, che è valsa la qualificazione per la finale di Coppa Italia con la Juventus, l'Atalanta è tornata subito al lavoro a Zingonia per il consueto scarico, prima di rituffarsi nel campionato che vedrà la squadra di Gasperini ospitare domenica l'Empoli. Match da vincere per restare nella scia della Roma, che attualmente occupa il quinto posto, l'ultimo valido per la Champions, ma che arriverà a pochi giorni dalla semifinale di andata di Europa League con il Marsiglia, in programma il prossimo 2 maggio. Un impegno che influenzerà gioco forza le scelte di Gasperini per la sfida con i toscani.