Scamacca in diretta sui social: “Occhio che mancano ancora due partite”. Poi però…

Scamacca e la festa negli spogliatoi

Dopo la premiazione, i giocatori dell’Atalanta hanno continuato a far festa negli spogliatoi, dove Gianluca Scamacca ha avuto modo di girare un video per poi postarlo sui social. “Occhio che mancano ancora due partite”, afferma il centravanti romano sorseggiando una birra, subito dopo l’attaccante indirizza uno sguardo ironico verso la telecamera, seguito a ruota dal portiere Carnesecchi. L’Atalanta è attesa dall’ultima sfida di campionato contro il Torino, e dal recupero contro la Fiorentina: in ballo c’è il terzo posto per la Dea che qualora mancasse l’obiettivo restando al quinto posto regalerebbe alla Roma l’accesso in Champions League.