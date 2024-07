L'Atalanta riparte, Zaniolo non vede l'ora: è il primo ad arrivare al raduno

Gasperini pronto a ripartire dopo l'Europa League

Col gruppo, agli ordini di Gasperini, anche Scalvini, che ne approfitterà in questi giorni per proseguire la riabilitazione. Presente tutto lo staff di Gasperini, pronto a ricominciare dopo la vittoria dell'Europa League. Tra i volti nuovi anche Godfrey, ex Everton, che si è intrattenuto coi tifosi per foto e autografi. Tanto entusiasmo non solo per il tecnico ma anche per Koopmeiners e Ruggeri.