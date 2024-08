Zaniolo: "A Roma tante cose negative e positive. Gasperini? Me l'ha consigliato papà"

Prime parole da giocatore dell' Atalanta per Nicolò Zaniolo . Al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia è stato Luca Percassi, amministratore delegato del club bergamasco, a dare il benvenuto all'ex trequartista della Roma : "È motivo di grande orgoglio aver portato Zaniolo qui. Un grande in bocca al lupo per la stagione che lo aspetta".

Zaniolo ha esordito spiegando: "Appena ho saputo dell'interesse dell'Atalanta non ho più ascoltato nessun'altra squadra. Non ho esitato a scegliere questo progetto. È il passo più adatto per la mia carriera. Sappiamo quanto il mister sia bravo a valorizzare i giovani, a tirare fuori il meglio da ogni atleta. Se l'Atalanta può essere la mia Juventus? Lo sta dimostrando anno dopo anno che è una certezza".

Zaniolo su Gasperini

A Bergamo con convinzione e anche dopo un consulto speciale: "Mio padre mi dà molti consigli, mi ha sempre detto che l'allenatore adatto per me era Gasperini. Quando si è presentata questa opportunità non ci ho pensato due volte. Io non sento pressioni, devo dare il massimo, fare gli allenamenti a mille. Seguire in tutto e per tutto ciò che ci consiglia. Non è l'ultima possibilità, ma una possibilità. La voglio prendere al volo".

Zaniolo e l'addio alla Roma

Il turbolento addio con la Roma: "Quando sono andato via dalla Roma volevo fare un'altra esperienza, all'estero, perché ti fa maturare come persona e come uomo. Avevo bisogno e volontà di voler cambiare, ciò non vuol dire che cancellerei tutto di questi due anni tra Galatasaray e Aston Villa. Tante cose negative, ma anche positive. Ora sono felice di essere tornato in Italia e non vedo l'ora di iniziare".