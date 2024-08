Scamacca shock, infortunio in Parma-Atalanta: le immagini da brividi

Non lascia presagire nulla di buono l'infortunio occorso a Gianluca Scamacca nel corso di Parma-Atalanta, amichevole precampionato allo stadio Tardini. L'attaccante dell'Atalanta e della Nazionale ha agganciato al volo un lancio di Ruggeri e, mentre cercava di coordinarsi per il tiro, è crollato a terra portandosi immediatamente le mani all'altezza del ginocchio sinistro. Chiara la smorfia di dolore. Tempestivo il soccorso dei giocatori in campo e dello staff medico della Dea. Le immagini non lasciano presagire nulla di buono.