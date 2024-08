Scamacca shock, si opera subito: l'infortunio è grave. Le sue condizioni

Scamacca si opera a Villa Stuart

Questa mattina il professor Pier Paolo Mariani opererà a Villa Stuart il centravanti dell'Atalanta e della Nazionale Italiana. Un problema serio per l'Atalanta che dovrà rinunciare all'attaccante per buona parte della stagione, ma anche per il ct della Nazionale Luciano Spalletti che a questo punto perde una pedina fondamentale per la qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026.