Atalanta, Koopmeiners e Zaniolo non convocati per la Supercoppa Europea: la decisione

Tutto pronto in casa Atalanta per la prima finale della Supercoppa Europea . Con il Real Madrid , i bergamaschi si giocheranno la possibilità di vincere il secondo trofeo europeo del 2024, dopo l'Europa League vinta contro il Bayer Leverkusen. Un'occasione d'oro, alla quale però mancheranno Teun Koopmeiners , protagonista della scorsa finale, e Nicolò Zaniolo .

Supercoppa Europea, assenti Zaniolo e Koopmeiners

Entrambi assenti per motivi diversi. L'ex Roma rimane ai box dopo la tendinite che gli aveva fatto saltare l'ultimo test contro il St. Pauli. Koopmeiners è fuori dai convocati invece per la trattativa che lo avvicina sempre di più alla Juventus. La stretta finale per il suo arrivo sulla sponda bianconera di Torino è imminente, ma non ancora ufficiale perciò rimane fuori dai convocati. Questa la lista completa dei giocatori a disposizione di Gasperini per la sfida contro il Real Madrid: Bakker, Carnesecchi, Cassa, Comi, De Ketelaere, de Roon, Djimsiti, Éderson, Godfrey, Hien, Kolašinac, Lookman, Manzoni, Mendicino, Musso, Palestra, Pašali?, Retegui, Rossi, Ruggeri, Sulemana, Tornaghi, Vavassori, Zappacosta.