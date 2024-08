Real Madrid-Atalanta: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

A disposizione: Lunin, Alaba, Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Garcia, Modric, Arda Guler, Ceballos, Endrick, Brahim Diaz.

Indisponibili: Camavinga.

La probabile formazione di Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gian Piero Gasperini.

A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Godfrey, Bakker, Palestra, Comi, Tornaghi, Sulemana, Cassa, Mendicino, Vavassori, Retegui.

Indisponibili: Koopmeiners, Scalvini, Scamacca, Toloi, Touré, Zaniolo.

Real Madrid-Atalanta, la cronaca

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini si presenta a questo appuntamento senza l'infortunato Scamacca, che ha riportato la rottura dei legamenti e del menisco del ginocchio sinistro. Una tegola importante per il tecnico nerazzurro, considerando anche le mancate convocazioni del neo arrivato Zaniolo e di Teun Koopmeiners, ormai prossimo al trasferimento alla Juventus. Ci si affida alla vena realizzativa di Lookman, autore di una fantastica tripletta nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Grande curiosità per Mateo Retegui, approdato alla Dea al termine di una trattativa lampo. Ci sarà spazio anche per lui nell'arco dei 90 minuti. Il Real Madrid, dal canto suo, può contare sul talento dei suoi fenomeni: da Mbappé a Vinicius Jr, fino ad arrivare a Jude Bellingham, reduce dalla delusione incassata nella finale di Euro 2024 contro la Spagna. Nella rifinitura, problema non indifferente per Carlo Ancelotti, che ha perso Camavinga per infortunio. Non mancano, però, le alternative. C'è un palio un trofeo, sarà partita vera.