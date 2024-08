Calendario Atalanta Champions: avversari, date, dove vedere in tv

Champions League, il percorso dell'Atalanta nella prima fase

Il cammino della squadra di Gasperini proseguirà con la sfida in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk, in programma per mecoledì 2 ottobre alle 18:45. La terza giornata prevede per i bergamaschi la partita contro il Celtic in casa mercoledì 23 ottobre alle 18:45. Il 6 novembre De Roon e compagni saranno impegnati a Stoccarda: fischio d'inizio alle 21. Venti giorni dopo, il 26 settembre, l'Atalanta sarà ospite dello Young Boys (ore 21). Il big match della League Phase dell'Atalanta è in programma per martedì 10 dicembre, quando alle 21 arriverà al Gewiss Stadium il Real Madrid. La prima fase della Champions League dell'Atalanta si chiuderà con le due sfide contro lo Sturm Graz in casa, martedì 21 gennaio alle 18:45, e al Camp Nou contro il Barcellona, martedì 29 gennaio alle 21.