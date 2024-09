Papu Gomez svela: "Gasperini ha fatto per me un gesto straordinario"

Gomez: "Gasperini ha fatto un gesto straordinario. Champions? Tutta da scoprire"

Ai microfoni di Sky Sport, a pochi mesi dalla vittoria dell'Atalanta in Europa League, Alejandro Gomez ha avuto modo di fare un'altra carezza al suo maestro Gasperini, con cui ha avuto modo di chiarirsi dopo tre anni di silenzio: "Il mister ha fatto un gesto straordinario - ha rivelato El Papu -. Sapeva che stavo vivendo a Bergamo, mi ha chiamato per parlare e per dirmi che mi voleva bene. Alla prima opportunità ci siamo visti per pranzo, abbiamo parlato 3-4 ore di calcio ed è stato bellissimo. La vittoria più bella di questa Atalanta? Dublino, per la personalità della squadra. L'Atalanta aveva già giocato col Liverpool a casa, sapeva già come affrontarli a Liverpool. Col Leverkusen no, poi c'è sempre la tensione di una finale e aveva perso con la Juve in Coppa Italia. L'ho vissuta a casa con mio figlio e poi qua a Bergamo in strada con i tifosi".

E poi, una battuta sulla nuova Super Champions League, che vedrà protagonista anche la Dea: "Sarà tutta da scoprire, è una Champions nuova e ci sarà da abituarsi. Ma è bello, ti ritrovi a giocare contro tante squadre forti e non succede sempre. Per l'Atalanta sarà tutto da scoprire, sarà emozionante vedere la squadra giocare contro certe squadre inimmaginabili solo 7-8 anni fa. Barcellona, Real Madrid, PSG, per me è incredibile vedere queste sfide con continuità. Ormai l'Atalanta è una squadra europea, la più europea della Serie A. Ogni volta che gioca in Europa fa molto bene, ha avuto una crescita importante in questi anni e può arrivare in alto", ha concluso Gomez.