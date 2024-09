Scamacca lavora sodo: obiettivo tornare in campo con l'anno nuovo

ROMA - Fatica, sudore, ma anche luce in fondo al tunnel per Gianluca Scamacca, che prosegue le riabilitazione dopo l'intervento del 5 agosto scorso per la rottura del legamento crociato sinistro, con interessamento del menisco e del collaterale. L'attaccante dell'Atalanta e della Nazionale italiana è ancora nelle mani dell'equipe del professor Pierpaolo Mariani, a Villa Stuart, e ci resterà ancora per qualche settimana.