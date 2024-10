Retegui scatenato: 8 gol in 8 partite. E l'Atalanta torna a volare

Decisamente, Mateo Retegui è in stato di grazia, nell'Atalanta come in Nazionale. Il delizioso pallonetto con il quale il centravanti ha chiuso il conto della Dea a Venezia, ne rimarca una volta di più lo strepitoso avvio stagionale: 8 gol in 8 giornate di campionato (negli ultimi trent'anni, da quando è stata introdotta la regola dei 3 punti a vittoria, soltanto Toni ha fatto meglio di lui, segnandone 9), ai quali aggiungere le due reti in azzurro, al Belgio (10 ottobre) e a Israele (14 ottobre). Nel segno del venticinquenne portato nel Club Italia da Mancini, l'Atalanta è tornata a volare: Gasperini al Penzo ha inanellato la terza vittoria di fila tra campionato e Champions. A questo proposito, se la partita in Laguna doveva essere la prova generale in vista del Celtic, l'esito è stato sicuramente brillante. Nonostante l'indisponibilità iniziale di sei titolari, i bergamaschi hanno preso subito il controllo dell'incontro e, memori della lezione ricevuta dal Como, una volta passati in vantaggio, l'hanno conservato, legittimandolo all'inizio del secondo tempo con la cucchiaiata di Retegui, lesto a sfruttare l'errore di Candela grazie al quale si è ritrovato a tu per tu con l'esordiente Stankovic, scavalcandolo con un vero colpo di classe. Il Venezia ultimo in classifica ha pagato cara la fragilità difensiva (14 reti incassate in 8 incontri) e la scarsa prolificità dell'attacco (solo 5 reti all'attivo), ma, se vuole salvarsi, deve ritrovare al più presto la carica agonistica e la determinazione alla base della riconquista della Serie A. Quando affronti un avversario che gioca in Champions League, non puoi peccare di leziosità e denunciare scarsa grinta, altrimenti vai incontro a una sicura sconfitta che, peraltro, sarebbe potuta essere anche più pesante nel punteggio finale, considerate le occasioni create dall'attacco di Gasperini. Illuminante, invece, è la capacità del tecnico di Grugliasco (i punti in carriera sono saliti a 903) di ottimizzare le risorse a sua disposizione, pensando al ciclo inaugurato a Venezia: dopo i lagunari, in sequenza sino al 10 novembre l'aspettano Celtic, Verona, Monza, Stoccarda, Napoli e Udinese, cioè 7 partite in 21 giorni). Così, Djimsiti dall'inizio e Ruggeri nella ripresa hanno ripreso confidenza con il campo dopo gli infortuni; Lookman, che al Penzo ha festeggiato i 27 anni, si è visto risparmiare la ripresa, considerate le 17 ore senza acqua né cibo alle quali era stato costretto con la sua Nigeria in un aeroporto libico; Retegui e De Ketelaere sono usciti al 68', sostituiti da Samardzic e Zaniolo; Sulemana ha dato il cambio a Ederson. Dove si dimostra che la qualità della rosa costruita in estate da Luca Percassi e Tony D'Amico, sta premiando eccome la Dea. A cominciare da Retegui, preso in meno di 72 ore dal grave infortunio di Scamacca con un blitz da 22 milioni di euro ai quali aggiungere 3 milioni di bonus. Che Mateo coronerà rapidamente, a giudicare dalla partenza a razzo. In 8 turni di campionato ha già segnato un gol in più rispetto ai 7 totali realizzati nelle 29 presenze collezionate con il Genoa durante la sua prima stagione in Serie A. Salute.