Luna Park Atalanta: Retegui 10 e lode Lookman da Pallone d'Oro, africano o europeo

Al Luna Park Atalanta tutti si divertono un mondo, tranne il Verona che salva l'onore grazie allo splendido gol di Sarr, ma sventola bandiera bianca, letteralmente travolto dai 5 gol incassati nei primi, tremendi 35 minuti, ai quali fa seguito il sesto nella ripresa. Luci rutilanti illuminano Mateo Retegui che segna un'altra doppietta e schizza alla quota record di 10 gol nelle prime 9 partite di campionato, ai quali aggiungere i due siglati nelle ultime due gare con la Nazionale e potete immaginare quanto gongoli pure Spalletti. Lookman fa addirittura meglio dell'azzurro: anche lui firma una doppietta, aggiungendo 3 assist e una traversa a una meravigliosa prestazione; e poi capitan De Roon , al quale bastano 300 secondi per fulminare Montipò e far capire all'Hellas l'aria che tira. Nella notte delle 400 panchine nerazzurre di Gasp, (207 vittorie, 94 pareggi, 99 sconfitte: cioè Gian Piero ha vinto una partita su due), brilla la classe adamantina di Charles De Ketelaere: da manuale del tiro a giro il suo mancino che fa spellare le mani allo Stadium.

Lookman e Gasperini da Pallone d'Oro

Lunedì a Parigi si assegnerà il Pallone d'Oro Europeo e Lookman è fra i 30 nominati; il 16 dicembre, a Marrakech, Ademola sarà in lizza per il Pallone d'oro africano, primo giocatore nella storia della Dea capace di tanto: l'Eroe di Dublino meriterebbe o l'uno o l'altro perché, a 27 anni appena compiuti, in questo momento è uno dei più forti attaccanti a livello internazionale. France Football assegnerà il prestigioso premio anche al miglior allenatore dell'anno: Gasp se la vedrà con Ancelotti, Guardiola, Scaloni, Xabi Alonso e de la Fuente, spettacolare compagnia di giro nella quale il signore di Grugliasco ci sta alla grande, che vinca o non vinca.

35 minuti da manuale

I primi 35 minuti dell'Atalanta contro il Verona sono stati da manuale del calcio gasperiniano che partorisce il miglior attacco del campionato (24 gol in 9 partite), sale al terzo posto affiancando l'Udinese e la Juve, in attesa del derby d'Italia. L'attacco atalantino è una macchina da gol oliata, micidiale ed è presumibile che Gasp e i tifosi bergamaschi non finiranno mai di benedire Luca Percassi e Tony D'Amico. In meno di 72 ore dal grave infortunio di Scamacca, i due dirigenti ha messo sul piatto 25 milioni di euro (22 milioni per il cartellino e 3 milioni per i bonus) e ha preso l'altro attaccante della Nazionale che ha già segnato 3 gol in più dei 7 totalizzati nell'intera ultima annata genoana. Nel Luna Park Atalanta tutti si divertono un mondo e hanno l'aria di avere appena cominciato a farlo.