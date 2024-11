L'Atalanta vince, Gasperini si diverte: lo scherzo al vice Gritti è virale

L'Atalanta vince, Gasperini se la ride con Gritti

Mentre Gritti era impegnato a guardare il campo, Gasperini ha preso un bottiglietta d'acqua e ha fatto finta di versarla sulla sua testa (chiudendo il tappo al momento di capovolgerla). Gritti si è ritratto per evitare di essere bagnato. Quando si è accorto che di non era successo nulla ha rivolto uno sguardo divertito a Gasperini, che a sua volta si è sciolto in un sorriso soddisfatto per aver fatto cadere il suo fidato collaboratore nel personale tranello. L'Atalanta diverte e si diverte.