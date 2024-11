De Roon prende in giro il Napoli sui social: il post fa discutere

"Che bella città Napoli. Per chi vuole viaggiare, ecco alcuni consigli. Buona domenica!". Con allegato lo screen di una ricerca su Google: "Per cosa è conosciuta Napoli?" con " La vittoria dell'Atalanta per 0-3 " nel 2024 tra le ricerche. Marten De Roon , capitano dei nerazzurri, reduci dal successo sul campo del Maradona contro la squadra di Conte , ha voluto scherzare sui social.

De Roon scherza dopo Napoli-Atalanta, i commenti: "Da napoletano, mi hai fatto ridere"

De Roon non è nuovo a pubblicare contenuti ironici sui suoi profili social. Così ha fatto anche dopo l'importantissimo successo dell'Atalanta contro il Napoli. Non solo sfottò, ma soprattutto autoironia. Infatti, nello screen pubblicato, al quinto posto della ricerca, sotto "Via San Gregorio Armeno", ha aggiunto "Marten de Roon retrocesso a persona non grata dopo questo post su Instagram". Un contenuto, invece, che ha fatto sorridere molti tifosi anche avversari, come visible da alcuni commenti: "Sono un tifoso del Napoli, ti voglio bene. Meno male che esistono calciatori simpatici!", o anche: "Da napoletano, mi hai fatto ridere".