Incredibile a Napoli, Doveri grazia Retegui: niente giallo per la maglia tolta

Incredibile, ma vero: nonostante si sia tolto la maglia per festeggiare il gol del 3-0 segnato al Maradona contro il Napoli, Mateo Retegui non è stato ammonito. Il suo nome non compare infatti nel referto scritto dall'arbitro Doveri. Nessuna sanzione dunque per il centravanti dell'Atalanta e della Nazionale, che dopo la rete ha festeggiato sfilandosi la maglia di gioco. Dalle immagini televisive si vede Doveri che, dopo la rete, estrae il cartellino giallo, indicando le panchine.