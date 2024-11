Furia Gasperini, la frase urlata al quarto uomo dopo l'espulsione

Cosa ha detto Gasperini a Manganiello dopo l'espulsione in Parma-Atalanta

Gasperini è andato su tutte le furie quando l'arbitro Manganiello ha fischiato, dopo averci pensato su qualche istante, un fallo di De Roon su Cancellieri a centrocampo. Il direttore di gara ha ammonito Gasperini che, però, ha reiterato con ampi cenni le proteste nei confronti dell'arbitro e del quarto uomo Massimi inducendo Manganiello a cambiare colore del cartellino dopo qualche manciata di secondi. Gasperini non ha incassato il rosso senza colpo ferire: i microfoni di Dazn, posizionati a bordocampo per catturare l'audio ambientale, hanno captato nitidamente due epiteti offensivi rivolti da Gasperini a Manganiello. Se le offese dovessero essere state ascoltate anche in campo, e refertate, non è da escludere che possa arrivare più di una giornata di squalifica per il tecnico della Dea.