Prima con l'Inter: è ufficiale, questa Atalanta corre per lo scudetto

Adesso è ufficiale: prima con l'Inter, in attesa dei risultati di Napoli, Fiorentina e Lazio, questa Atalanta corre per lo scudetto. Lo conferma la settima vittoria consecutiva in campionato firmata a Parma da Retegui, capocannoniere con 12 gol in 13 giornate, Ederson e Lookman sempre più scatenato in questo anno di grazia assoluta, durante il quale ha firmato 19 gol e 11 assist. Il 16 dicembre a Marrakech verrà assegnato il Pallone d'Oro africano: con tutto il rispetto per gli altri pretendenti, l'Eroe di Dublino lo merita più di ogni altro. Il 4 agosto scorso, al Tardini, il Parma rifilò 4 gol in amichevole alla Dea e il video dell'arrabbiatura di Gasperini fece il giro del web.