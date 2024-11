Insulti al quarto uomo, due giornate a Gasperini: salta la Roma

Gasperini squalificato contro Roma e Milan: il referto

Stando a quanto riportato nel referto del Giudice Sportivo, l'allenatore dell'Atalanta è stato punito “per aver rivolto reiteratamente al Quarto Ufficiale epiteti insultanti, proseguendo in tale atteggiamento anche mentre abbandonava il terreno di gioco”. Gasperini dunque non sarà in panchina per le prossime sfide contro la Roma all'Olimpico, in programma per il 2 dicembre alle 20:45, e contro il Milan in casa. Un turno di squalifica per i due espulsi dello scorso weekend, Dossena e Pobega, e per i diffidati Izzo, Bijol e Pisilli.