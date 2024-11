Atalanta esagerata, ne fa 6 allo Young Boys: doppiette di Retegui e De Ketelaere

È Atalanta show a Berna: 6-1 contro lo Young Boys e un posto tra le prime otto conquistato momentaneamente. Con la vittoria in Svizzera, la squadra di Gasperini balza al quarto posto nel girone unico, in attesa delle sfide di domani.

L'Atalanta vola, goleada in Champions contro lo Young Boys

Il campo sintetico non ha influenzato la partita dei bergamaschi che hanno schiantato lo Young Boys. Retegui apre la sfida ma dopo un paio di minuti arriva subito il pareggio di Ganvoula su calcio d'angolo. Al 28' ripassa in vantaggio l'Atalanta con il primo gol di De Ketelaere, assoluto protagonista della serata. Da qui si scatena la Dea: tre minuti dopo arriva il gol di Kolasinac, su assist meraviglioso di CDK, poi il poker al 39' ancora con Retegui. Nella ripresa arriva la rete della manita definitiva con De Ketelaere che firma la doppietta personale. Nel finale viene annullato anche un gol per fuorigioco a Kolasinac. Ma il sesto gol arriva al 90' con la bellissima azione in solitaria di Samardzic che la mette alle spalle di Van Ballmoos.