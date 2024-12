Il Diavolo è Lookman che suona la Nona. È ufficiale: Atalanta prima e da scudetto

Se il Diavolo è Lookman, l'Atalanta è diabolica: stende il Milan, ora a -12 dalla vetta, sigla la nona vittoria consecutiva e schizza in testa alla Serie A alla quindicesima giornata, due eventi senza precedenti nella vicenda ultracentenaria di una squadra che siede al tavolo dello scudetto e ha tutte le intenzioni di rimanervi sino alla fine. Conseguito il pareggio grazie a Morata, che ha replicato al gran gol del grande ex De Ketelaere, ai rossoneri è stato fatale l'errore di accontentarsi del punto, abbassando il ritmo nella ripresa. Di certo, su Fonseca ha pesato anche l'infortunio di Pulisic, costretto a uscire al 38', lui che, dopo soli dieci secondi dal via, aveva chiamato Carnesecchi a un prodigioso intervento, confermando la caratura da Nazionale dell'estremo nerazzurro. A proposito di portieri, come non sottolineare le due parate decisive di Maignan, al 34' su Pasalic e allo scadere su Retegui. Il fatto è che, a mano a mano il Milan tentava di traccheggiare abbassando i toni, l'Atalanta invece cambiava marcia, in perfetto stile gasperiniano, assecondato da Gritti in panchina al posto dello squalificato Gian Piero e come sempre pronto ad assecondarne le intuizioni in corso d'opera. Così, quando al 76' la panchina ha richiamato Pasalic, CDK e Djimsiti, inserendo Samardzic, Kossounou e Retegui si è capito che la Dea avrebbe cercato la vittoria, senza se e senza ma, sigillata dalll'Asso Nigeriano nell'anno di sua grazia 2024.