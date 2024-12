Atalanta-Real Madrid, striscione con dedica e gigantografia per Gasperini

Prima del calcio d'inizio del match di Champions League tra la sua Atalanta e il Real Madrid, Gian Piero Gasperini è stato omaggiato dei tifosi bergamaschi con uno striscione e una sua gigantografia in curva. Nell'immagine si vede l'allenatore di Grugliasco nei panni di un antico cavaliere e a cavallo, con in mano la coppa dell'Europa League, vinta l'anno scorso in finale contro il Bayer Leverkusen.