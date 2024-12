De Ketelaere fa sognare l'Atalanta: Napoli superato, Gasperini è primo

Nell'ultima partita dell'anno in casa, l'Atalanta di Gasperini conquista l'undicesima vittoria consecutiva in campionato, ritrovando così il primo posto . Lo fa per 3-2, un risultato ottenuto in rimonta contro l'Empoli di D'Aversa, grazie ai gol di De Ketelaere e Lookman (che a inizio partita ha presentato al pubblico il Pallone d'Oro africano conquistato). Unica nota negativa l'infortunio di Retegui , costretto al cambio con Zaniolo dopo ventuno minuti.

La serata del Gewiss Stadium non parte in maniera positiva per l'Atalanta (complice anche l'assenza di De Roon). E' infatti l'Empoli a passare in vantaggio: una rimessa laterale battuta dalla destra trova Henderson totalmente libero sul fondo, che crossa in mezzo trovando Colombo. L'attaccante batte Carnesecchi e sigla la quarta rete in campionato. Il pareggio dell'Atalanta arriva al 34esimo minuto, con De Ketelaere bravo in tuffo di testa a battere Vasquez. Prima dell'intervallo arriva quindi la rete del vantaggio, che porta la firma di Lookman, in rete con il destro dopo aver raccolto la sponda di Zaniolo.

L'Atalanta prova a gestire nel secondo tempo, ma al 55esimo minuto, in seguito a un on-field review, l'arbitro Felciiani assegna un rigore all'Empoli dopo un contatto tra Grassi e Djimsiti. Sebastiano Esposito non sbaglia dagli undici metri. Il risultato porta i padroni di casa all'assalto della terza rete, che arriva all'85esimo minuto, di nuovo con De Ketelaere. Sesta doppietta del 2024 per il belga, che taglia orizzontalmente l'area prima di chiudere sul primo palo. Un gol che consegna l'undicesima vittoria consecutiva all'Atalanta, che passerà il Natale al comando del campionato.