Fenomeno De Ketelaere, Atalanta di nuovo prima. 11 vittorie di fila: così Spalletti e Conte vinsero lo scudetto

Due gol, uno più bello dell'altro e una nuova, superlativa prestazione: così Charles De Ketelaere ha impresso la sua firma sull'undicesima vittoria consecutiva dell'Atalanta record, di nuovo prima e sola grazie al controsorpasso sul Napoli scaturito dal 3-2 a spese del brillante Empoli di D'Aversa. A mano a mano che il tempo passa e CDK diventa uno dei marchi di fabbrica gasperiniani, la Dea scopre di avere centrato uno dei migliori colpi di mercato degli ultimi anni. Nei diciotto mesi trascorsi da quando ha messo piede a Bergamo, il ventitreenne nazionale belga è letteralmente rifiorito, lasciandosi alle spalle le delusioni della stagione milanista durante la quale, con tutta evidenza, non era stato né capito né valorizzato. Questo è un altro discorso, sottolineando però quanto Paolo Maldini avesse visto molto lungo, quando a tutti i costi convinse il Milan a sborsare 34 milioni per il ragazzo del Bruges che segnava anche da centravanti vero. Alla capolista del campionato, invece, importa eccome che De Kelelaere continui a giocare divinamente e a segnare con una regolarità impressionante. Ai toscani CDK ha rifilato la sesta doppietta personale dell'anno; in questa stagione, fra campionato e coppe è già arrivato in doppia cifra (10 gol) e ha dettato 9 assist. Salute.