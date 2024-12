Gasperini: "Atalanta, anno da 110 e lode. A gennaio sul mercato serve qualcosa"

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini chiuderà il 2024 da prima in classifica grazie al pareggio contro la Lazio all'Olimpico in una gara non semplice . L'allenatore del club bergamasco ne è consapevole: " Abbiamo fatto un tempo per uno , nel primo facevamo fatica a contenere la loro forza, velocità e qualità; nel secondo siamo venuti fuori bene. Bisogna fare i complimenti ai giocatori di entrambi le squadre. Abbiamo fatto gol tardi perché altrimenti ci sarebbero state le condizioni di vincere ".

Gasperini: "2024 meraviglioso, dispiaciuti che finisca"

Gasperini, ai microfoni di Sky Sport, ha anche tirato le somme del 2024: "Meraviglioso e straordinario per noi, siamo dispiaciuti che finisca. L'abbiamo terminata su un campo difficile, sembrava una brutta serata invece è venuta fuori la solidità della squadra contro una squadra forte. Ogni anno è diverso, l'Europa League non potremo più vincerla, ma abbiamo messo delle basi per crescere. La mia ambizione è sempre quella di migliorare". Questo invece il suo giudizio a Dazn: "Io do 10, 100, 110 e lode alla mia Atalanta. Abbiamo ottenuto una laurea con l'Europa League, cercheremo di fare il master per migliorarci sempre".

Atalanta, le parole di Gasperini sul mercato

Il tecnico ha poi proseguito: "Cuadrado era già qualche settimana che andava molto forte dopo un periodo di inattività. Io lo vedo in allenamento ed è già un mese buono che sta bene, se rimane così per noi sarà una grande spinta. Anche Samardzic ha fatto bene, come Kossonou, Zaniolo e Brescianini". In conclusione, sul mercato: "Non siamo così numerosi in attacco, è un luogo comune, inviterei a vedere quello che hanno le altre squadre. A meno che non consideriate Brescianini e Samardzic come attaccanti. A gennaio sarebbe importante fare quello non siamo riusciti a finire ad agosto, sarebbe una cosa fantastica, altrimenti andiamo avanti così. La società lo sa benissimo, perché a giugno avevamo l'intenzione di essere molto competitivi".