Gasperini e la frase dopo Atalanta-Napoli in diretta tv: "Faccio veramente fatica..."

Gian Piero Gasperini non ha nascosto la sua amarezza dopo la battuta d'arresto della sua Atalanta al Gewiss Stadium contro il Napoli (3-2) . A Sky, il tecnico della Dea ha commentato: "Questa è una sconfitta che facciamo fatica a digerire per come è stata giocata la partita, per i numeri della gara. Giochiamo partite ogni tre giorni, ci sono alcune in cui non ti esprimi al meglio. Nelle ultime abbiamo sfidato le top del campionato italiano. Abbiamo perso, ma oggi abbiamo fatto bene sotto tutti gli aspetti".

Gasperini: "Non andiamo dietro a un risultato"

Gasperini ha poi aggiunto: "Noi non andiamo dietro a un risultato. L'unica partita sottotono è stata con l'Udinese. La Juve si è chiusa e ha giocato di rimessa, potevamo vincere. Col Napoli non abbiamo raccolto niente, ma ci siamo andati vicini. I nostri gol sono stati di qualità contro una squadra forte. Quando esci da queste prestazioni riparti ancora più forte. Torniamo in Champions, l'obiettivo è quasi raggiunto, possiamo conquistarlo con anticipo. Non abbiamo tempo di rammaricarci su un risultato di una partita che sicuramente, negli episodi, non ci è girata bene".

Gasperini sul calciomercato dell'Atalanta

Gasperini ha concluso, parlando di calciomercato: "Da agosto non partiamo di mercato, andiamo avanti così. Dispiace per l'assenza di Kossounou, che perderà diversi mesi. Tra Scalvini, Scammacca e Kossounou abbiamo perso tanti giocatori, ma non è che se qualcuno si fa male si può andare continuamente sul mercato".

Gasperini: "Godetevi le partite e parlate delle partite!"

A Dazn, Gasperini ha sbottato: "Voi mettete sempre qualcosa di oltre. Dallo scudetto, alle prime otto posizioni. Come se il resto fosse minimo. Questo è un modo di fissare degli obiettivi. Poi se siamo tra le prime otto dobbiamo vincere la Champions, se siamo tra le prime tre dobbiamo vincere lo scudetto. Godetevi le partite, parlate delle partite! Chi ha visto la nostra prestazione stasera sa che è tanta roba. Poi martedì penseremo alla Champions League, abbiamo l'opportunità di qualificarci con due turni d'anticipo e sarebbe straordinario. Stiamo giocando ogni tre giorni e se andiamo avanti in Champions League sarà così per un altro mese e mezzo. Non dobbiamo guardare altre cose".