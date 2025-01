Atalanta, infortunio per Lookman: niente Barcellona

BERGAMO - Guai per l’Atalanta, Ademola Lookman alza bandiera bianca. L’attaccante si è fermato ieri durante l’allenamento per un fastidio al ginocchio. Stamattina le visite mediche del caso: il che vuol dire che non verrà convocato per la sfida contro il Barcellona. La squadra di Gasperini giocherà mercoledì sera, alle 21, al Montjuic contro i blaugrana.

Atalanta, si è fermato Lookman: l'esito degli esami

Il nigeriano ha accusato un fastidio al ginocchio nell’allenamento andato in scena ieri a Zingonia. In mattinata gli esami strumentali hanno chiarito: trauma distrattivo al ginocchio destro con interessamento del compartimento articolare laterale. Vuol dire circa 3 settimane fuori. In calendario ci sono tante sfide ravvicinate: Barcellona domani sera, poi sabato il Torino in casa. Si tornerà in campo per la Coppa Italia martedì 4 febbraio contro il Bologna. Poi a Verona domenica 9. Gasperini lo aspetta.