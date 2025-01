L'Atalanta riabbraccia Scamacca: torna tra i convocati sei mesi dopo il grave infortunio

Gianluca Scamacca è tornato tra i convocati dell'Atalanta a sei dall'infortunio al crociato. Gian Piero Gasperini l'ha infatti inserito nella lista per la gara interna contro il Torino, in programma sabato 1 febbraio al Gewiss Stadium e valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A.