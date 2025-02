Scamacca, rientro da incubo: subito un nuovo infortunio. L'Atalanta è in ansia

"Dopo un minuto dal suo ingresso in campo, è stato costretto nuovamente a fermarsi". Al termine della sfida tra Atalanta e Torino, valevole per la 23esima giornata di campionato, che si è chiusa sul punteggio di 1-1, il tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini, ha parlato delle condizioni di Gianluca Scamacca. L'attaccante dei nerazzurri e della Nazionale, è tornato in campo a 181 giorni di distanza dall'infortunio al crociato di inizio agosto, che lo aveva costretto a saltare tutta la prima parte della stagione. Scamacca è stato inserito dal tecnico nel concitato finale di gara, ma pochi minuti dopo il suo ritorno sul terreno di gioco, ha accusato un nuovo problema fisico.