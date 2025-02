L' Atalanta di Gian Piero Gasperini non va oltre lo 0-0 contro il Cagliari di Davide Nicola , non approfittando di un weekend che vede Napoli e Inter impegnate rispettivamente contro Lazio e Juve. Ora, per il tecnico della Dea, è tempo di pensare al ritorno con il Bruges , tra assenze e possibili recuperi, senza dimenticare la lotta scudetto e le difficoltà in zona realizzativa.

Gasperini: "Scudetto? Ci crediamo e faremo di tutto per vincere"

Così Gian Piero Gasperini ai microfoni di DAZN, a margine dello 0-0 maturato questo pomeriggio al "Gewiss Stadium" di Bergamo: "In questo periodo siamo in difficoltà numerica in attacco - ha ammesso il tecnico nerazzurro -. Facciamo più fatica a vincere le partite soprattutto in casa nonostante il lungo dominio, poi viene fuori questo risultato. La qualità del gioco è stata molto buona, non siamo poi così in tanti fuori, mancano solo Lookman e Kolasinac. Dobbiamo prendere atto che siamo così, che qualche volta in questo tipo di partita facciamo fatica a concretizzare". La corsa al titolo, in Serie A, resta più aperta che mai, al di là del risultato odierno: "Siamo usciti in questo modo da questo mese e facciamo qualche fatica in più, ma la squadra piano piano finirà bene il girone di ritorno. Lo Scudetto? Noi ci crediamo e cercheremo di fare di tutto per vincere".

Gasperini e il ritorno con il Bruges

Nel post partita di Atalanta-Cagliari, Gasperini ha avuto modo di proiettarsi già al secondo round del doppio confronto che mette in palio gli ottavi di finale di Champions League, dopo il ko in terra belga: "Il ritorno col Bruges? Ci teniamo tanto soprattutto per come è finita l'andata, hanno qualità tecniche e atletiche. Dobbiamo fare dei gol, vincere la partita non basta e si è complicata con quel finale. Dobbiamo cercare di fare di tutto per superare il turno, - ha aggiunto - un turno che alla vigilia era alla nostra portata".