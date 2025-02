Hien infortunato, quando torna e quante partite salta con l'Atalanta

Hien, le condizioni e i tempi di recupero del difensore dell'Atalanta

A poche ore da Atalanta-Bruges, in programma questa sera alle ore 21 al "Gewiss Stadium" di Bergamo, Isak Hien si è fermato per un problema di natura muscolare. In giornata, gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro, che costringerà il difensore della Dea a rimanere ai box per circa 20 giorni. Oltre alla sfida odierna, dunque, Hien salterà sicuramente le partite di campionato con Empoli e Venezia. Difficile il recupero per il big match con la Juventus di Thiago Motta. A sostituire il classe '99, anche stasera, sarà Berat Djimsiti.