Gasperini risponde seccato a un giornalista: “Sono già stato chiaro con te”

Vittoria storica da parte dell' Atalanta , che travolge la Juve 4-0 all'Allianz Stadium. Mentre i bianconeri sprofondano nella crisi , i nerazzurri festeggiano i tre punti che li riportano vicini a Napoli e Inter in cima alla classifica. Ma nonostante una grandissima vittoria e prestazione Gasperini si è presentato in sala stampa molto nervoso , culminando in una risposta dura e seccata alla domanda di un giornalista.

Gasperini duro contro il giornalista: cosa è successo

Durante la conferenza stampa post-partita Massimiliano Nebulosi, giornalista inviato di Sky Sport, chiede: "Quanta spinta a livello di autostima e di morale vi dà una vittoria come quella questa sera?". Gasperini aspetta la fine della domanda per dire: "Nebulosi io sono stato già chiaro con te". Davanti alla sorpresa del giornalista ("Cioè, non risponde?"), il tecnico chiude duramente: "Scrivi quello che vuoi ". Una durezza che ha fatto discutere social e tifosi. Nebulosi era stato già protagonista di un momento simile sempre con l'Atalanta, quando intervistò Lookman che rimase in silenzio ad una sua domanda sul rapporto con Gasperini.