L'Uragano Atalanta spazza via la Juve, Gasp disintegra Motta  

Come un uragano l'Atalanta ha spazzato via la Juve con un'impresa storica, rifilandole quattro gol allo Stadium, tteatro della peggior esibizione bianconera da quando l'impianto è stato inaugurato. Basti pensare che bisogna risalire a 58 anni fa (22 ottobre 1967, Juve-Toro 0-4, ma al Comunale, ovviamente) per trovare un precedente di questa portata. Si aggiunga che il 9 marz