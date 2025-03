Atalanta e Gasperini, addio vicino? Le ultime news e cosa sta succedendo in società

Atalanta-Gasperini, serve un punto d'incontro

È chiaro che la vittoria dell’Europa League ha cambiato le carte in tavola. Inoltre il potersi giocare il primato a dieci giornate dal termine è stato un segnale nitido della crescita esponenziale del club. Variabili e opzioni che peseranno sulla decisione: l’ad Percassi prima del big match ha confermato che ogni discorso verrà affrontato con calma al termine della stagione. In conferenza Gasperini ha ribadito con una frase criptica la propria posizione, quel «quando ti accorgi che quello che vuoi fare non piace o si hanno altre idee... le scelte le fanno altri, io se c’è da adeguarmi e cambiare poi mi adeguo». Un mix di sensazioni e emozioni, ma con un solo significato: serve trovare un punto d’incontro, tra mercato e traguardi. E il giudice supremo ancora una volta sarà il campo: il sogno infranto dalla corazzata Inter potrebbe pesare sulla personale bilancia di Gasperini, che comunque ha voluto dare un segnale a tutto l’ambiente con la sfuriata dopo il rosso di Ederson, un modo per far capire quanto sarà importante il traguardo finale. La sosta servirà per raccogliere le idee, la classifica impone il navigare a vista, con l’obiettivo di portare a casa la qualificazione alla prossima Champions. Le valutazioni sono già in atto (da ambo le parti), le decisioni definitive ancora no. Ma serve un punto d’incontro, altrimenti sarà addio a fine stagione.