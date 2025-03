Furia Gasperini dopo il rosso a Ederson: svelata la frase urlata all'arbitro. Poi nel tunnel...

Atalanta-Inter rischia di lasciare scorie non indifferenti in casa bergamasca, tra il risultato finale, il nuovo distacco in classifica e le espulsioni incassate da Ederson e Gasperini . A cambiare definitivamente la partita del "Gewiss Stadium", è stato sicuramente il cartellino rosso , per somma di ammonizioni, recapitato al centrocampista brasiliano, reo di aver prima protestato per un presunto fallo su Hien e poi applaudito ironicamente nei confronti dell' arbitro Massa .

L'espulsione di Ederson e la rabbia di Gasperini in Atalanta-Inter: la ricostruzione

Continua a far discutere sui social l'espulsione di Ederson in Atalanta-Inter, che ha di fatto spianato la strada alla formazione di Simone Inzaghi, uscita vittoriosa dal "Gewiss Stadium" di Bergamo grazie alle reti di Carlos Augusto e Lautaro Martinez. Un episodio che nasce dal duello ingaggiato da Marcus Thuram con Hien e lo stesso Ederson, correndo verso la porta difesa da Carnesecchi. La dinamica dell'azione porta le gambe dell'attaccante francese ad incrociarsi con quelle del difensore svedese, che nel tentativo di tagliare la strada all'ex Borussia M'Gladbach finisce giù. Massa lascia proseguire, complice la presenza del Var in caso di gol, e il centrocampista brasiliano supera in velocità il giocatore dell'Inter, mettendo palla in corner sul pressing del diretto avversario. Da qui, le veementi proteste di Ederson nei confronti del direttore di gara, che prima lo ammonisce per averlo mandato a quel paese e poi applica il regolamento sul successivo applauso ironico del calciatore sudamericano, ritenuto condotta antisportiva. De Roon prova ad allontanare il compagno, nel tentativo di convincere il fischietto di Imperia a tornare sui suoi passi. Tutto inutile, Atalanta in dieci ed Ederson costretto ad abbandonare il terreno di gioco, imboccando anzitempo il tunnel degli spogliatoi, dove sfoga tutta la sua rabbia urlando contro se stesso. Intanto, come dimostrano le immagini pubblicate da DAZN, Zappacosta si reca nei pressi di Massa e cerca di sminuire l'applauso di Ederson, definendolo sarcasticamente "gravissimo", accompagnando il tutto con il movimento della mano destra. Contestualmente, si accendono gli animi anche in panchina, con Gasperini che non ci sta e si infuria con il quarto uomo, urlando ripetutamente "vergognati!" all'indirizzo di Massa. Di lì a poco, prima dell'assegnazione del recupero, verrà allontanato dall'arbitro per le proteste reiterate. Un'espulsione che non gli consentirà di essere in panchina a Firenze alla ripresa, al pari di Ederson.