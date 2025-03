Atalanta, infortunio Retegui: c'è lesione. Come sta e i tempi di recupero

Atalanta, le condizioni di Retegui

Come riportato da Sky Sport, l'attaccante italo-argentino si è procurato una lesione di primo grado dell'adduttore lungo destro. Per l'ex Genoa, nonostante la sosta, ora è a rischio la gara contro la Fiorentina, valida per la trentesima giornata di Serie A e in programma domenica 30 marzo al Franchi.

I numeri di Retegui con l'Atalanta

Il classe 1999, al suo secondo anno in Italia, è attualmente il capocannoniere del campionato con ventidue gol siglati in ventisette presenze. In stagione, invece, le reti ammontano a venticinque tra tutte le competizioni.