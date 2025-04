Antonio Percassi , presidente dell'Atalanta, esce allo scoperto e auspica la permanenza di Gasperini sulla panchina nerazzurra. Il futuro del tecnico resta sempre più incerto, tra indiscrezioni e le sue stesse parole dette in conferenza stampa dopo la Fiorentina. " Speriamo che Gasperini resti ancora con noi ", il messaggio del presidente per il tecnico.

Percassi: "Gasperini? Spero resti ancora a lungo"

Percassi ha parlato durante la première del docufilm "Una vita da Dea", che ripercorre la storica cavalcata dell'Atalanta nella scorsa stagione fino al trionfo in Europa League. Nonostante il sogno scudetto sia sfumato, con le sconfitte contro Inter e Fiorentina, Percassi spera nella permanenza di Gasperini all'Atalanta: "È una figura fondamentale per noi, un grande allenatore e un uomo straordinario. Spero sinceramente che resti ancora a lungo con noi, perché la sua presenza è determinante. Averlo con noi ci permette di continuare a sognare in grande, e mi auguro davvero che questo rapporto duri ancora a lungo. Voglio vedere l’Atalanta sempre forte, sempre orgogliosa, perché quando facciamo bene noi, fa bene anche la nostra città".