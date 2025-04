Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa Atalanta-Lazio , sfida valida per la trentunesima giornata di Serie A in programma domani, domenica 6 aprile, alle 18. La Dea è reduce dalla sconfitta di misura contro la Fiorentina (1-0). Non mancano le assenze in casa bergamasca , così come le voci sul futuro del tecnico nerazzurro. Rivivi la diretta di CorrieredelloSport.it .

Termina la conferenza stampa

Si è conclusa la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Atalanta-Lazio.

Gasperini torna in panchina: "Ma il rientro di Ederson è più importante"

Gasperini torna in panchina: "Il ritorno di Ederson è molto più importante (ride,). Non è mai piacevole vedere la partita dalla tribuna".

Atalanta-Lazio, Gasperini su De Ketelaere: "Calo fisiologico"

Gasperini su De Ketelaere: "Non è sempre pensabile che si riesca sempre a giocare per tutta la stagione con un certo livello di rendimento. Davanti siamo calati per qualche piccolo acciacco, abbiamo avuto un rendimento un po' diverso rispetto al girone d'andata. Vogliamo ritrovare l'efficacia, abbiamo bisogno di sostegno".

Corsa Champions, Gasperini: "Le nostre cinque partite in casa devono pesare"

Gasperini sulla corsa Champions: "Otto partite sono tante, c'è tempo di prendere l'ascensore sia in salita sia in discesa. Noi abbiamo un calendario dove le cinque partite in casa devono pesare".

Il film sull'Atalanta, le emozioni di Gasperini

Gasperini: "Che emozioni ho provato a vedere il film sulla mia Atalanta? Siamo direttamente coinvolti, poi il film era sulle due finali. Ciò che prevale da tutti questi anni è che siamo sempre stati una squadra, una compattezza, la dimostrazione come lo spogliatoio sia stato determinante in tutto".

Gasperini: "Lazio forte e con tante soluzioni"

Gasperini: "La Lazio è una squadra forte, che ha tante soluzioni, sta facendo bene anche in Europa League. Stanno attraversando degli alti e bassi a seconda del calendario. Domani non è una partita decisiva, ma è una gara importante".

Atalanta-Lazio, Gasperini: "Tanti scontri diretti, bisogna avere mentalità e forza"

Gasperini: "Tanti scontri diretti? È la bellezza di questo campionato il fatto che ci sono tutte squadre forti ed è la dimostrazione, ancora una volta, di quanto sia stato straordinario il campionato in questo momento. Bisogna avere la mentalità e la forza, la determinazione per raggiungere il risultato".

"Faccio fatica a vedere questo crollo di cui si parla"

Gasperini: "A Firenze si può perdere. Faccio fatica a vedere questo crollo, abbiamo perso due partite dopo aver battuto la Juventus. Mi sembra che si sta esagerando su queste definizioni. Giochiamo domani la prima di otto partite, di cui cinque in casa, siamo ancora terzi in classifica. Non sono d'accordo su ciò che viene descritto. Non ci siamo mai trovati in una situazione di classifica tanto positiva. Penso che non sia nemmeno veritiera per ciò che si vede anche allo stadio".

"Da Percassi dimostrazione d'affetto"

Gasperini su Luca Percassi, che ha dichiarato che spera che resti a lungo sulla panchina della Dea: "Le parole del presidente sono l'ennesima dimostrazione d'affetto. Tutto il resto poi è calcio, il calcio va avanti".

Gasperini: "Serie A campionato straordinario con squadre forti"

Gasperini esalta la Serie A:"Tante squadre coinvolte nelle zone alte, questa Serie A è un campionato straordinario con squadre forti”.

Inizia la conferenza stampa di Gasperini

La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Atalanta-Lazio è iniziata.

Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Lazio

L'orario di inizio della conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Atalanta-Lazio è fissato per le ore 13:45. A breve l'allenatore della Dea risponderà alle domande dei giornalisti a Zingonia.

Atalanta-Lazio, Gasperini vuole il ritorno al successo interno dopo sei giornate

L’Atalanta non vince al Gewiss Stadium da sei partite: quattro pareggi e due sconfitte. Con Gian Piero Gasperini alla guida della Dea, soltanto una volta i nerazzurri hanno totalizzato sette gare casalinghe consecutive senza vittoria in Serie A: tra marzo e agosto 2022 (quattro pareggi e tre sconfitte). Fonte: Opta.

Atalanta, con Gasperini solo due volte ha perso tre partite di fila senza segnare in Serie A

Dalla sconfitta casalinga per 2-0 contro l'Inter alla battuta d'arresto per 1-0 a Firenze. Con Gian Piero Gasperini allenatore, solo due volte i nerazzurri hanno subito tre sconfitte di fila senza segnare in Serie A: è accaduto nel novembre 2022 e nell’aprile 2022. L'ultima volta in cui la Dea ha perso almeno tre match concescutivi senza trovare il gol nel massimo campionato (quattro nel caso specifico) risale al periodo tra settembre e ottobre 2014: all'epoca in panchina c'era Stefano Colantuono. Fonte: Opta.

Gasperini e l'Atalanta a caccia del successo numero 39 contro la Lazio

L’Atalanta di Gasperini proverà a incrementare il proprio bottino di vittorie contro la Lazio. Finora la Dea ha vinto 38 delle 113 sfide (43N, 32P) contro i biancocelesti in Serie A: contro nessun’altra squadra, al pari dello score totalizzato contro il Bologna, la Dea ha ottenuto più successi nella sua storia nel massimo campionato. Fonte: Opta.

