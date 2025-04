Esce Lookman, furia Gasperini: errore nel cambio durante Atalanta-Lazio

Continua la maledizione dell'Atalanta nelle partite in casa: al Gewiss Stadium la squadra di Gasperini non vince dallo scorso 22 dicembre. Anche la Lazio passa a Bergamo grazie al gol di Isaksen e ora i nerazzurri devono guardarsi le spalle da Bologna e Juventus rimettendo in forte dubbio il posto in Champions. Come se non bastasse, lo staff dell'Atalanta in panchina è stato protagnista di un curioso errore in occasione di un cambio.