Gasperini e Marocchi, botta e risposta in diretta tv: "Questa è una stupidata"

BERGAMO - Dal sogno scudetto, sfumato dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter, al rischio di perdere anche la qualificazione in Champions League che si fa più concreto dopo il ko (sempre a Bergamo) contro la Lazio , il terzo consecutivo in campionato per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che ha poi risposto in maniera polemica a una domanda al termine del match contro i biancocelesti.

Atalanta-Lazio 0-1: cronaca, statistiche e tabellino

Gasperini

"Questa è una stupidata Giancarlo" ha detto il tecnico della Dea a Marocchi, ex centrocampista juventino ora commentatore tv, che in diretta su 'Sky Sport' gli aveva chiesto se il suo annuncio di non voler rinnovare il contratto (in scadenza nel 2026) possa aver influito sul rendimento dei nerazzurri. "Voi guardate troppo al risultato e poi dopo quelle parole abbiamo vinto 5-0 a Empoli e poi 4-0 in casa della Juve", ha aggiunto Gasperini. "Qui non guardiamo al risultato ed è evidente che la vittoria con la Juve è stata un'illusione", è stata la replica di Marocchi, a cui l'allenatore dell'Atalanta ha risposto così in chiusura di collegamento a chiosa del vivace botta e risposta: "Questo è solo un alibi che allontana da quello che è il campo e il gioco del calcio".