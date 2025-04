Kolasinac, intervento perfettamente riuscito

BERGAMO - Non è stata fin qui una stagione propizia per l’Atalanta dal punto di vista della sorte. I numerosi infortuni hanno parzialmente condizionato il campionato della squadra di Gasperini, tuttora in corsa per un posto in Champions League. Ma l’infortunio del difensore di origini bosniache Sead Kolasinac rischia di rappresentare un ulteriore ostacolo per la corsa all’Europa. Oggi il difensore nerazzurro è stato operato al ginocchio sinistro dal Professor Pier Paolo Mariani nella clinica romana Villa Stuart.