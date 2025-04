Playstation Atalanta, Ederson colpo Champions: Gasp sprofonda il Milan in 3 mosse

Retegui apre per Ruggeri che serve Lookman che crossa per Bellanova che manda in rete Ederson con il suo ottavo assist stagionale: così, grazie a un gol da playstation, l'Atalanta ha sbancato San Siro, è diventata sempre più terza rintuzzando l'avvicinarsi del Bologna, a -1 dai bergamaschi prima del fischio d'inizio a San Siro e ha rispedito il Diavolo nell'inferno delle sue contraddizioni.