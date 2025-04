Atalanta, allarme Retegui: a forte rischio per il Lecce

Brutte notizie per l'Atalanta: Mateo Retegui è a forte rischio per la partita contro il Lecce. L'attaccante della Nazionale italiana ha accusato un affaticamento al flessore destro e potrebbe non farcela per la partita del Gewiss Stadium, inizialmente in programma per venerdì 25 ma spostata a domenica per la morte del fisioterapista del Lecce Graziano Fiorita.