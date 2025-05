Gasperini scrive ai tifosi dell'Atalanta: "Vi spiego perché vado via"

La lettera di Gasperini all'Atalanta

Gian Piero Gasperini dopo nove anni, un'Europa League conquistata e 439 panchine, lascia l'Atalanta. A comunicare ufficialmente la separazione è stato lo stesso allenatore, attraverso una lettera rivolta ai tifosi pubblicata su L'Eco di Bergamo, nella quale ha dato le motivazioni della propria scelta.. Nel futuro dell'allenatore c'è la Roma , dopo aver declinato anche un tentativo in extremis da parte della Juventus.

Questo il testo della lettera di Gasperini: "Non era possibile esprimerlo prima, perché solo nelle scorse ore ho realmente deciso di mettere la parola fine a questa meravigliosa storia lunga nove anni. Non parliamo però di addio. Non mi piace. Chiudo la mia esperienza a Bergamo come allenatore dell’Atalanta, tutto il resto – invece – rimarrà immutato. La conclusione del mio rapporto con il Club è stata unicamente decisa da me e non deve essere attribuita responsabilità alcuna alla Società e ai suoi dirigenti. Semplicemente ho capito che era arrivato il momento di fare questo passo. Per tutta la stagione da poco conclusa ho solo pensato a come lasciare la maglia nerazzurra nel punto più alto possibile. E la lascio al terzo posto in classifica e qualificata in Champions League, dove – ancora una volta – potrà giocare nei più prestigiosi stadi d’Europa, potendo contare su un organico forte e ricco di giocatori valorizzati.