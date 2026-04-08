Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 8 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

L'Atalanta recupera Scamacca contro la Juve: come sta l'attaccante di Palladino

L'attaccante era fermo ai box dal 21 marzo per un problema muscolare che lo aveva costretto a saltare anche i play-off con l'Italia
2 min
TagsscamaccaatalantaJuventus
Atalanta

Atalanta

Tutte le notizie sulla squadra

Buone notizie per l’Atalanta in vista della sfida contro la Juventus: Gianluca Scamacca è ormai sulla via del pieno recupero.

Atalanta, Scamacca verso il recupero la Juve

L’attaccante italiano, costretto a saltare i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Irlanda del Nord e Bosnia, è tornato a lavorare parzialmente con il gruppo alla ripresa degli allenamenti a Zingonia. Un segnale positivo in vista del match di sabato a Bergamo.

Scamacca era ai box dal 21 marzo

Il centravanti era fermo dal 21 marzo per una lesione muscolo-fasciale di primo grado all’adduttore destro, un infortunio probabilmente rimediato nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

 

Hien resta in dubbio

Situazione diversa invece per Isak Hien, che resta in dubbio. Il difensore è alle prese con i postumi di un problema alla giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro, accusato durante la sfida tra la Svezia e l’Ucraina nei playoff.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atalanta

Da non perdere

Corsa Champions: le probabilitàMondiali: scoppia il ticketgate

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS