L'Atalanta recupera Scamacca contro la Juve: come sta l'attaccante di Palladino
Buone notizie per l’Atalanta in vista della sfida contro la Juventus: Gianluca Scamacca è ormai sulla via del pieno recupero.
Atalanta, Scamacca verso il recupero la Juve
L’attaccante italiano, costretto a saltare i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Irlanda del Nord e Bosnia, è tornato a lavorare parzialmente con il gruppo alla ripresa degli allenamenti a Zingonia. Un segnale positivo in vista del match di sabato a Bergamo.
Scamacca era ai box dal 21 marzo
Il centravanti era fermo dal 21 marzo per una lesione muscolo-fasciale di primo grado all’adduttore destro, un infortunio probabilmente rimediato nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.
Hien resta in dubbio
Situazione diversa invece per Isak Hien, che resta in dubbio. Il difensore è alle prese con i postumi di un problema alla giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro, accusato durante la sfida tra la Svezia e l’Ucraina nei playoff.