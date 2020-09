Benevento, Inzaghi punta su Lapadula

BENEVENTO - La settimana dell'esordio è iniziata sotto una pioggerellina fitta. Nella terra delle streghe un po' di superstizione non guasta e viene spontaneo sottolineare che un debutto bagnato è anche quasi sempre fortunato. C'è la Sampdoria di Claudio Ranieri in fondo alla strada, è la prima rivale di questa avventura nella massima serie.

Lazio-Benevento, è sfida tra i fratelli Inzaghi: che sorrisi in panchina!

Un'altra storia

In casa giallorossa sono tutti convinti che questa seconda ricognizione nel pianeta serie A sia completamente diversa da quella prima volta. La società ha agito col bisturi su un tessuto tecnico già pronto ad affrontare difficoltà estreme e non ha ancora completato il suo mosaico, che dovrà mettere in condizione il Benevento almeno di conservare il suo posto nel Paradiso del calcio. L'amichevole di sabato all'Olimpico contro la Lazio ha lasciato buone impressioni in chi ha seguito le gesta dei giallorossi. Inzaghi ha apportato delle modifiche allo schieramento base e ha riscontrato una evidente crescita in ogni reparto. Come sempre senza fronzoli la difesa, con Glik e Caldirola che sembrano già trovarsi a meraviglia, manovriero il centrocampo con Dabo e Ionita a fare da “angeli custodi” al regista Schiattarella.

Lazio-Benevento, amichevole senza gol: i fratelli Inzaghi fanno 0-0

L'attacco

Superpippo tiene tanto a quel vertice alto del suo 4-3-2-1, quel triangolo finale per intenderci che prevede due esterni d'attacco e un centravanti. È lì che ha chiesto ancora uno sforzo alla società, che potrebbe regalargli a breve il galiziano Iago Falque che andrebbe a formare un trio avanzato di indubbie qualità. Gli altri due dovrebbero essere una coppia già affiatata dalle loro precedenti esperienze in Abruzzo, quella formata dai due Gianluca, Caprari e Lapadula. Il primo, che sabato sarà anche un ex fresco della contesa, è apparso già in discrete condizioni nel test con la Lazio ed ha sfiorato un gol in avvio di ripresa che avrebbe potuto persino regalare la vittoria ai giallorossi. Il bomber di origini peruviane è invece [...]

