Benevento, Inzaghi: "Ora speriamo nella Lazio con il Torino..."

BENEVENTO - Il pareggio di Simy in pieno recupero ha fatto calare drasticamente le chance salvezza di un Benevento troppo sprecone. Mister Filippo Inzaghi, ai microfoni di Sky, ha commentato così l'1-1 del "Vigorito" con il Crotone: "Siamo stati penalizzati dal fatto che non si può tenere aperta la partita con 20 tiri in porta fatti. Il gol di Simy? Non l'ho neanche visto, ma non è possibile che il portiere aversario sia sempre il migliore in campo. Noi eravamo partiti bene, ma dobbiamo farci un esame di coscienza: dovevamo fare fallo e fermare quella azione, la partita ormai era finita". Tutto dipenderà dal risultato di martedì. "Aspettiamo Lazio-Torino, abbiamo ancora una speranza di giocarcela all'ultima".