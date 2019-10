Bologna, allena Mihajlovic: oggi a Casteldebole, con la Juve vuole esserci

Sinisa Mihajlovic a Casteldebole, l’ultima volta era accaduto due giorni prima di Bologna-Spal, seconda di campionato. Quella partita finì 1-0 per i rossoblù, gol di Roberto Soriano quando già erano partiti i titoli di coda. Da allora Miha è stato in panchina anche contro la Lazio, questo è vero, ma dal Sant’Orsola era uscito in permesso solo la domenica mattina. A meno di contrattempi degli ultimi attimi o di un no da parte dei sanitari, oggi l’uomo più amato di Bologna sarà di nuovo al centro tecnico per guidare dalla panchina l’allenamento della squadra, ed è inutile nascondere che il suo ritorno è atteso come quello di un messia. Per come nel campionato passato è riuscito a capovolgere il mondo Bologna da fine gennaio a metà maggio, regalandogli addirittura il decimo posto in classifica dopo averlo strappato a una serie B a quel punto ormai quasi sicura. E per come lo sta seguendo quotidianamente da luglio anche dall’ospedale, nonostante la malattia che lo ha aggredito pochi giorni prima che la squadra partisse per il ritiro estivo di Castelrotto.

LA PRESENZA CONTA. Lo sa bene Sinisa, e lo sanno bene gli stessi suoi validi collaboratori tecnici Miroslav Tanjga ed Emilio De Leo, un conto è quando Miha c’è e un altro è quando non può esserci. Perché un suo sguardo vale più di mille parole, perché un suo rimprovero dal vivo non ha lo stesso effetto di uno pronunciato a freddo per telefono o anche in video conferenza. E perché la sua presenza finisce inevitabilmente per mettere il pepe sulla coda di tutti i gioca tori, che capiscono perfettamente di non potersi permettere neanche un attimo di distrazione. Ora, non è che quando il gatto non c’è i topi possono ballare a Casteldebole, questo no, mai, ma insomma, nonostante che questa squadra abbia una serietà e una professionalità infinite, può accadere che umanamente possa anche vivere un giorno in cui è applicata meno del solito. Domanda: è solo un caso che la migliore partita fin qua il Bologna l’abbia giocata in casa contro la Spal, quantomeno per le occasioni da gol costruite, dopo che Sinisa aveva diretto anche un paio di allenamenti?

