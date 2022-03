Bologna, Mihajlovic segue l'allenamento dall'ospedale

BOLOGNA - Sinisa Mihajlovic ha seguito dalla sua stanza dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna tutto l’allenamento dei suoi ragazzi nella struttura di Casteldebole in modalità telematica. Il tecnico ha indicato ai suoi più stretti collaboratori Mirolasv Tanjga, Emilio De Leo e Fabio Bazzani le linee guida più importanti che dovevano essere seguite, dopodiché, al termine della seduta, è stato fatto il punto della situazione sull'andamento della sessione. Il tutto in attesa dei giocatori che rientreranno dalle rispettive nazionali. Venerdì Mihajlovic farà una videochiamata dall’ospedale per parlare anche con quei rossoblù che sabato non erano presenti: Arnautovic, Medel, Svanberg, Hickey e Theate. In seguito alla squadra parlerà anche l'amministratore delegato Claudio Fenucci.