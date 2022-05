Mihajlovic, ritorno in campo e premio: miglior allenatore del mese

BOLOGNA - Lo vince Sinisa Mihajlovic il premio Coach Of The Month di aprile . La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Bologna-Sassuolo, in programma domenica 15 maggio 2022 alle ore 12.30 allo Stadio 'Renato Dall'Ara'. Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

ll premio

Queste le parole di Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A: "Il premio di allenatore del mese a Sinisa Mihajlovic è la celebrazione non solo degli importanti risultati sul campo, ma anche della coesione, del lavoro quotidiano, dell'unità di intenti di un gruppo, quello rossoblu, che nel mese di aprile è rimasto imbattuto, pareggiando con Juventus e Milan e vincendo contro l'Inter, Mihajlovic ha saputo plasmare uno staff tecnico in assoluta sintonia con il suo pensiero ed è stato in grado di trasferire il suo spirito ai suoi collaboratori e ai giocatori. Il Bologna visto in questo mese ha mostrato la determinazione, l'intensità e l'agonismo che da sempre caratterizzano Sinisa Mihajlovic".

Il ritorno in campo

Il riconoscimento arriva proprio nel momento in cui il tecnico ritorna a Casteldebole, dopo essere stato dimesso dall'istituto di ematologia Seragnoli del Policlinico Sant'Orsola di Bologna nel primo pomeriggio di lunedì. Trascorso qualche giorno in famiglia a Roma, il serbo ha ottenuto l'ok dai medici per tornare a guidare la squadra sul campo e questa mattina (ore 11) ha diretto la seduta che ha avviato la marcia di avvicinamento alla trasferta di Venezia.